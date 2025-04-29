Osmaniye merkezli suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir şirket üzerinden örgütlü ve planlı şekilde sahte belgelerle konkordato ilan edilmeden önce ileri tarihli çeklerle alınan makine ve ekipmanların değerinin altında piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 120 milyon lira değerinde iş makineleri, 500 bin lira nakit, çok sayıda çek, senet ve tapu belgesi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.