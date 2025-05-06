Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.
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