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        Osmaniye'de özel sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Osmaniye'de özel sporcular, Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:25
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        Osmaniye'de özel sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
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        Osmaniye'de özel sporcular, Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında mücadele etti.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Masa Tenisi Osmaniye İl Temsilciliği organizasyonuyla yapılan müsabakalara 28 özel sporcu katıldı.

        Müsabakalarda sporcular dereceye girmek için performans sergiledi.

        Etkinliğin sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, başarılı sporculara madalya verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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