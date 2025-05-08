Mehmetli Belediye Başkanı Seyitoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, "Halk Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Seyitoğlu, Vali İsmail Fırat Caddesi'nde gerçekleşen etkinlikte, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşlardan gelen talepleri not alarak aciliyet durumuna göre değerlendirileceğini belirten Seyitoğlu, "Beldemiz daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline getirmek ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana beldemizin en önemli ihtiyacı olan altyapıyı bitirdik. Arıtma tesisimizi yaptık. Hibe yoluyla araç filomuzu genişlettik. Düğün salonu için arsa aldık." diye konuştu.

Seyitoğlu, millet bahçesiyle ilgili çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.