Kadirli'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuara destek verenlere teşekkür etti.

Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi'nde açılan fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan bilim projeleri sergilendi.

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