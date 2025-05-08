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        Kadirli'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

        Kadirli ilçesinde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:11 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:11
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        Kadirli'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi
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        Kadirli ilçesinde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

        Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi'nde açılan fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan bilim projeleri sergilendi.

        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuara destek verenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından bilim fuarı kurdele kesimiyle ziyarete açıldı. Fuarda 74 öğrencinin hazırladığı 19 proje yer aldı.

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