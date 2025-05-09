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        Osmaniye'de bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

        Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:45
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        Osmaniye'de bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
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        Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi 1531 Sokak'ta oturan Fatma Y. (20) ile eşi Serkan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, Fatma Y'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Y'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, şüpheli Serkan Y'yi gözaltına aldı.

        Yapılan inceleme sonrası cenaze, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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