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        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

        Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:41
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        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de bir kişi tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
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        Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi 1531 Sokak'ta oturan Fatma Y. (20) ile eşi Serkan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatarken buldukları Fatma Y'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, şüpheli Serkan Y'yi gözaltına aldı.

        İnceleme sonrası cenaze, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yakınları tarafından morgdan alınan Fatma Y'nin cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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