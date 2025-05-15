Kadirli'de Halk Eğitim Merkezi Korosundan konser
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi Korosu konser verdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi Korosu konser verdi.
Prof. Dr. Turan Güven Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserin koro şefliğini Hasan Hüseyin Topak üstlendi.
Memur, esnaf, emekli ve ev hanımlarından oluşan 35 kişilik koro, sevilen türküleri seslendirdi.
Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Şahin Açıkoğlu, korodakilere çiçek verdi.
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