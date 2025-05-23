"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin Osmaniye'deki saha uygulaması başladı
Osmaniye'de Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okullarda başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının ilk saha uygulaması, Şehit Barış Göl İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Osmaniye'de Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okullarda başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının ilk saha uygulaması, Şehit Barış Göl İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan ve İl Sağlık Müdürü Vekili Ender Erikan katıldı.
Düzenlenen etkinlikte öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi.
Etkinlik sonunda ise geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları gösterisi ise sağlık ve eğitim temalı istasyon parkurları gerçekleştirildi.
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