"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin Osmaniye'deki saha uygulaması başladı

Etkinlik sonunda ise geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları gösterisi ise sağlık ve eğitim temalı istasyon parkurları gerçekleştirildi.

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