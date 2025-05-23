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        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin Osmaniye'deki saha uygulaması başladı

        Osmaniye'de Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okullarda başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının ilk saha uygulaması, Şehit Barış Göl İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:37
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        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin Osmaniye'deki saha uygulaması başladı
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        Osmaniye'de Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okullarda başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının ilk saha uygulaması, Şehit Barış Göl İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan ve İl Sağlık Müdürü Vekili Ender Erikan katıldı.

        Düzenlenen etkinlikte öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi.

        Etkinlik sonunda ise geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları gösterisi ise sağlık ve eğitim temalı istasyon parkurları gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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