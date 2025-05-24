TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, Kadirli'de incelemelerde bulundu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, 15 Mayıs'ta sağanaktan etkilenen Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yanık, sağanaktan etkilenen mahalleleri ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağanak sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Yanık, daha sonra Kadirli-Çukurköprü kara yolunda devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Yanık'a incelemelerinde Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ile kamu kurum temsilcileri eşlik etti.