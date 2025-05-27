Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, 2 tabanca, av tüfeği, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet, bisiklet ve 3 evcil hayvan bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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