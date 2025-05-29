Osmaniye'de aile hekimini tehdit edip merkeze zarar veren şüpheli gözaltında

Osmaniye'de aile hekimini tehdit edip aile sağlığı merkezinin camını bıçakla kıran şüpheli gözaltına alındı.

Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki Osmaniye Merkez 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden kişi, burada görevli aile hekimi Mehmet Akif Habacı'yı tehdit etti.

Şüpheli, daha sonra binanın camlarını elindeki bıçakla kırarak uzaklaştı. Habacı'nın şikayeti üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Habacı, AA muhabirine, 27 Mayıs'ta madde bağımlısı birinin aile sağlığı merkezine giderek kendisinden sentetik ecza yazmasını istediğini söyledi.

Bunu reddetmesi üzerine kendisine önce rüşvet teklif edildiğini anlatan Habacı, ardından da ölüm tehdidi aldığını dile getirdi.

Habacı, olay sonrası kendisini tehdit eden kişiden şikayetçi olduğunu ve şüphelinin tutuklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sabah o kişinin eşi gelip benden şikayetimden vazgeçmemi istedi. Ben de 'şikayetimden vazgeçmem' dedim. Daha sonra bu tutuklanan şahsın oğlu geldi. Cebinde kesici alet olduğunu tahmin ettim ve o genci dışarı çıkardım. Ben başından yaralı birine müdahale ederken geldi ve cebindeki bıçağı çıkarıp aile sağlığı merkezinin camını kırarak evine gitti."