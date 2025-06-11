Kadirli'de emniyetin narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, ruhsatsız 3 tüfek, 11 fişek, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı 1 motosiklet ile 150 bin boş makaron ele geçirildi.
Ekipler uygulamalarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.