Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara ele geçirilen yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, yolcu koltuklarının altına gizlenmiş gümrük kaçağı 153 elektronik sigara, 300 puro, 105 paket sigara ile 900 paket elektronik sigara tütünü ve 30 paket puro tütünü ele geçirildi.

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