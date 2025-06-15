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        Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara ele geçirilen yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı

        Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara ele geçirilen yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:16
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        Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara ele geçirilen yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı
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        Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara ele geçirilen yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine A.D. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, yolcu koltuklarının altına gizlenmiş gümrük kaçağı 153 elektronik sigara, 300 puro, 105 paket sigara ile 900 paket elektronik sigara tütünü ve 30 paket puro tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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