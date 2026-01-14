Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Osmaniye'de hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:04
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, Osmaniye-Toprakkale kara yolu üzerinde çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kent merkezi ve Toprakkale ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

