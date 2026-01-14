Osmaniye'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Osmaniye'de hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, Osmaniye-Toprakkale kara yolu üzerinde çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kent merkezi ve Toprakkale ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
