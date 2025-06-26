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        Osmaniye'de 16 Yaş Altı Hokey 1. Lig maçları tamamlandı

        Osmaniye'de Türkiye Hokey Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Hokey 5S 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:30
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        Osmaniye'de 16 Yaş Altı Hokey 1. Lig maçları tamamlandı
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        Osmaniye'de Türkiye Hokey Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Hokey 5S 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Sahası'nda düzenlenen müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Kocaeli ve Diyarbakır’dan 14 takım katıldı.

        Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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