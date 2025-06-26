Osmaniye'de 16 Yaş Altı Hokey 1. Lig maçları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Sahası'nda düzenlenen müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Kocaeli ve Diyarbakır’dan 14 takım katıldı.

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