Osmaniye'de 16 Yaş Altı Hokey 1. Lig maçları tamamlandı
Osmaniye'de Türkiye Hokey Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Hokey 5S 1. Lig müsabakaları tamamlandı.
Osmaniye'de Türkiye Hokey Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Hokey 5S 1. Lig müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Sahası'nda düzenlenen müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Kocaeli ve Diyarbakır’dan 14 takım katıldı.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya verildi.
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