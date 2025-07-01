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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi depremzedelere teslim edildi

        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 18:05 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:05
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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi depremzedelere teslim edildi
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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından merkeze bağlı Bahçe köyünde yaptırılan 89 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

        Törende konuşan Vali Yılmaz, yapımı biten evlerin anahtarlarını hak sahiplerine birer birer teslim ettiklerini söyledi.

        Depremden etkilenen vatandaşların yüzünü güldürme adına var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "En son hak sahibine, deprem konutumuzu teslim edinceye kadar durmadan çalışacağız. Hemşerilerimizin yüzünün güldüğünü görünce çok mutlu oluyoruz, onları mutlu etmek bizleri çok mutlu ediyor. Hemşerilerimizin, konutlarında aileleriyle birlikte sağlıkla, mutlulukla, huzur içinde yaşamalarını diliyorum. Allah bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın, Allah ülkemizi, milletimizi, devletimizi her türlü afetten felaketten korusun inşallah." diye konuştu

        Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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