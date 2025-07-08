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        Osmaniye'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:09
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        Osmaniye'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Adnan Menderes Mahallesi 19548 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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