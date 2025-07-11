Osmaniye'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Operasyonda, evde bulanan ve hakkında başka bir suçtan yakalama kararı bulunan O.C. de yakalandı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüpheli M.C'nin evinde arama yaptı.

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