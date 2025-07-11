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        Osmaniye'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:15
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        Osmaniye'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüpheli M.C'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.

        Operasyonda, evde bulanan ve hakkında başka bir suçtan yakalama kararı bulunan O.C. de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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