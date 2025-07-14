Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Adnan Menderes Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışanları tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü.
Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanıldığı belirlenen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adnan Menderes Mahallesi'nde 8 Temmuz'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda tabancayla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
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