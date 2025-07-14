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        Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:13
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        Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Adnan Menderes Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışanları tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü.

        Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanıldığı belirlenen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adnan Menderes Mahallesi'nde 8 Temmuz'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda tabancayla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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