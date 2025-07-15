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        Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi boğuldu

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:43
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        Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi boğuldu
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

        Reşadiye köyünde yaşayan Şeref Parmaksız'ın sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, Azaplı köyü yakınlarında Parmaksız'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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