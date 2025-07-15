Osmaniye'de sulama kanalına düşen kişi boğuldu
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.
Reşadiye köyünde yaşayan Şeref Parmaksız'ın sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Azaplı köyü yakınlarında Parmaksız'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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