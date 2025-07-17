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        Osmaniye'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:56
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        Osmaniye'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, seri numaraları kazınmış 5 ruhsatsız tabanca, 1124 gram esrar ve 308 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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