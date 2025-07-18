Kadirli'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Olcar, etkinlikte yaptığı konuşmada, manevi değeri yüksek günler yaşadıklarını, belediye olarak bu tür gelenek ve adetleri yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kadirli Belediyesi Aşevi'nde pişirilen 5 bin kişilik aşure, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'ın da katılımıyla Merkez Hamidiye Cami'sinde cuma namazı çıkışı vatandaşlara dağıtıldı.

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