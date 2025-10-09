Osmaniye'de başarılı sporcular ve antrenörleri ödüllendirildi
Osmaniye'de çeşitli branşlardaki yarışmalarda başarılı olan sporcular ve antrenörlerine ödül verildi.
Osmaniye'de çeşitli branşlardaki yarışmalarda başarılı olan sporcular ve antrenörlerine ödül verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca "Sporun Enleri Ödül Töreni" düzenlendi.
Vali Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, sporcular ve antrenörlerini tebrik etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi de Osmaniye'nin çeşitli branşlardaki milli takımlara çok sayıda sporcu kazandırdığını belirtti.
Konuşmaların ardında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcu ve antrenörlerine ödülleri verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.