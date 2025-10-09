Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de başarılı sporcular ve antrenörleri ödüllendirildi

        Osmaniye'de çeşitli branşlardaki yarışmalarda başarılı olan sporcular ve antrenörlerine ödül verildi.

        Giriş: 09.10.2025 - 17:50 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:50
        Osmaniye'de çeşitli branşlardaki yarışmalarda başarılı olan sporcular ve antrenörlerine ödül verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca "Sporun Enleri Ödül Töreni" düzenlendi.

        Vali Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, sporcular ve antrenörlerini tebrik etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi de Osmaniye'nin çeşitli branşlardaki milli takımlara çok sayıda sporcu kazandırdığını belirtti.

        Konuşmaların ardında ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcu ve antrenörlerine ödülleri verildi.

