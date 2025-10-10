Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

Osmaniye'de imamlar konser verdi

        Osmaniye'de imamlar konser verdi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müftülük tarafından "Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle" musiki konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 21:04 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:14
        Osmaniye'de imamlar konser verdi
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müftülük tarafından "Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle" musiki konseri düzenlendi.

        İlçede görev yapan cami imamlarından oluşan müftülük korosu, dini musiki eğitmeni Soner Arslan yönetiminde Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde ilahi ve ezgiler okudu.

        Koroda görev alan imamlara çiçek veren Kadirli Müftüsü Yakup Etik, cami imamlarının eğitimine önem verdiklerini söyledi.

        Etik, imamlara yönelik dini musiki ve makam eğitiminin ardından kurulan koroda görev alanları tebrik ederek şöyle dedi:

        "Bizler imamlarımızın her yönden kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Müftülüğümüz tarafından düzenlenen eğitime katılan imamlarımıza İslam'da musikinin yeri, ses eğitimi, makamsal olarak ezan ve ilahiler gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Kurulan müftülük korosu ile ilk konsere ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Yürekten kutluyorum."

        Konseri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

