Balkan şampiyonu genç güreşçi, hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını koydu

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 15 yaşındaki milli güreşçi Şamil Şahan, Balkan şampiyonluğunun ardından hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını koydu.

Romanya'da 9-12 Ekim'de düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 48 kilogramda altın madalya kazanan Şamil Şahan, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Küçük yaşta güreşle ilgilenen babasından ve kuzenlerinden ilham alarak 5 yıl önce güreş sporuna başlayan Şamil, yurt içinde katıldığı birçok şampiyonada dereceler elde etti. Şamil, son olarak Balkan Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını koyan Şamil, gelecek yıl düzenlenecek organizasyonlar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Milli güreşçi Şamil, AA muhabirine, babası ve kuzenlerinin güreşle ilgilenmesinin kendisini de bu spora yönlendirdiğini söyledi.

Ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin de teşvikiyle güreşe başladığını anlatan Şamil, o günden bu yana yarışmalarda derece alabilmek için çalıştığını belirtti.

Şamil, emeklerinin karşılığını alarak Balkan şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıktığını ifade ederek, "Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya almak istiyorum. Ondan sonra olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Çok mutluyum, darısı Avrupa ve dünya şampiyona inşallah." diye konuştu.

Antrenör Mustafa Kıraç da Şamil ile 2 yıldır beraber çalıştıklarını söyledi. Şamil'in potansiyeli çok yüksek bir sporcu olduğunu anlatan Kıraç, şunları kaydetti:

"Neredeyse her yıl madalyasını alıyor, şampiyon oluyor ya da ilk üçü kovalıyor. Şamil gibi milli takıma giden diğer sporcu çocuklarımız da var. Ama bu sene şampiyonluk Şamil'e nasip oldu. Şamil'den beklentimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olması. İlk üç de olursa bizi mutlu eder ama tabii ki beklentimiz altın olacaktır."