Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde 5 mask kabartması daha bulundu

        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'ndeki tiyatro alanında yürütülen arkeolojik kazılarda, 5 mask kabartmasına (yüz kalıbı) daha ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde 5 mask kabartması daha bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'ndeki tiyatro alanında yürütülen arkeolojik kazılarda, 5 mask kabartmasına (yüz kalıbı) daha ulaşıldı.

        Tarihi 2 bin 700 yıl eskiye uzanan antik kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) işbirliğinde yürütülen arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

        OKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir başkanlığındaki ekibin yürüttüğü kazılar, MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde yaptırıldığı değerlendirilen tiyatro alanında yoğunlaştı.

        Çalışmalarda, arasında bir filozof kabartmasının da yer aldığı 5 mask daha ortaya çıkarıldı.

        Demir, gazetecilere, tiyatro alanının yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

        Bölgede daha önce de benzer bulgulara rastladıklarını dile getiren Demir, "Kastabala'da önceki yıllarda çıkardığımız masklar vardı. Bunlar tragedya ve komedya oyunlarını betimlemekteydi. Tiyatronun sahne binasına ait çok sayıda mimari parçayı ortaya çıkardık. Bu sayede binanın yeniden ayağa kaldırılması mümkün olacak." dedi.

        Demir, yeni bulunan masklara ilişkin şunları kaydetti:

        "Bunlar arasında en önemlisi yaşlı bir düşünür, bir filozof kabartması oldu. Bu bize tiyatro alanının sadece tiyatro değil felsefi ve edebi tartışmaların da yapıldığı bir kültür merkezi olduğunu göstermektedir. Biz bu alanı hem açığa çıkarmak hem ayağa kaldırmak hem de yaşatmak istiyoruz. Ortaya çıkardığımız bu kabartmalar doğu ve batı kültürlerinin izlerini taşıyor. Bu yıl ortaya çıkardıklarımızla beraber bulduğumuz mask sayısı 36'ya yükseldi. Bu çalışmanın sonunda sahne binasını yeniden ayağa kaldırabilecek ve gelecek nesillere aktarabileceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Benzer Haberler

        Balkan şampiyonu genç güreşçi, hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını k...
        Balkan şampiyonu genç güreşçi, hedefine Avrupa ve dünya şampiyonluklarını k...
        Kastabala Tiyatrosu'ndaki kazılarda yeni masklar ortaya çıkarıldı
        Kastabala Tiyatrosu'ndaki kazılarda yeni masklar ortaya çıkarıldı
        Pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı
        Pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı
        Kuşların kanatlarıyla 15 binden fazla mesaj yükseldi Osmaniye'de 1618 çalış...
        Kuşların kanatlarıyla 15 binden fazla mesaj yükseldi Osmaniye'de 1618 çalış...
        Osmaniye'de depremzedelere 12 yeni yuva: Anahtar teslimi yapıldı
        Osmaniye'de depremzedelere 12 yeni yuva: Anahtar teslimi yapıldı
        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi
        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi