Osmaniye'de refüje devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde refüje devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGL 514 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye-Bahçe kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
