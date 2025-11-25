Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de refüje devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde refüje devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        25.11.2025 - 22:44
        Osmaniye'de refüje devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGL 514 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye-Bahçe kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında refüje devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

