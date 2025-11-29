Osmaniye'de molotofkokteyliyle araç kundaklayan 2 zanlı tutuklandı

Bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Kamera Sistemi görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli A.A.K. ve E.C'nin bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle hazırladıkları molotofkokteylini park halindeki kamyonete atarak kaçtıklarını tespit etti.

