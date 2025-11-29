Habertürk
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 22:19 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:19
        Osmaniye'de molotofkokteyliyle araç kundaklayan 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de molotofkokteyliyle araç kundakladıkları belirlenen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir kamyonetin kundaklandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Kamera Sistemi görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli A.A.K. ve E.C'nin bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle hazırladıkları molotofkokteylini park halindeki kamyonete atarak kaçtıklarını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

