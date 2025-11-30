Osmaniye'de orman personeli için düzenlenen doğa kampı sona erdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman personeli için organize edilen "Yeşil Vatan Kampı" tamamlandı.
Aslantaş Gençlik Kampı'nda 28 Kasım'da başlayan etkinliğe, Adana Orman Bölge Müdürlüğünün yönetici kadrosunda görevli personel ve aileleri katıldı.
Katılımcıların eğlenip stres attığı doğa kampının sonunda düzenlenen törende, yıl boyunca önemli çalışmalar yapan personele başarı belgesi verildi.
Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, kampı gelecek yıl da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Törende, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da yer aldı.
