        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de araçla takip ettikleri kişiye pusu kurmak istedikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de araçla takip ettikleri kişiye pusu kurmak istedikleri öne sürülen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:44 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:44
        Osmaniye'de araçla takip ettikleri kişiye pusu kurmak istedikleri öne sürülen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da aracı takip edilerek yolda pusu kurulmak istenen kişinin kovalamaca sonucu kaza yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 26 güvenlik kamerasına ait 121 saatlik görüntüyü inceleyerek 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

        İncelenen kayıtlarda zanlıların iki otomobil ve bir motosikletle takip ettikleri kişiyi sıkıştırdıkları, araçtan pompalı tüfekle inen şüphelinin silahının ateş almaması üzerine pusunun başarısız olduğu ve kovalamaca sonucu takip edilen kişinin kaza yapması üzerine zanlıların kaçtıkları görüldü.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

