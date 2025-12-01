Osmaniye'de araçla takip ettikleri kişiye pusu kurmak istedikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İncelenen kayıtlarda zanlıların iki otomobil ve bir motosikletle takip ettikleri kişiyi sıkıştırdıkları, araçtan pompalı tüfekle inen şüphelinin silahının ateş almaması üzerine pusunun başarısız olduğu ve kovalamaca sonucu takip edilen kişinin kaza yapması üzerine zanlıların kaçtıkları görüldü.

