Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti.
İkametlerine düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
