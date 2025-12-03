Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de engelliler için doğa kampı düzenlendi

        Osmaniye İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında doğa kampı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de engelliler için doğa kampı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında doğa kampı gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadirli'de bulunan Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenlenen kampa 118 engelli ile aileleri katıldı.

        Kampa spor aktiviteleri, atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Otizmli çocuk ressam, sanatla kendi yolunu çizdi
        Otizmli çocuk ressam, sanatla kendi yolunu çizdi
        Osmaniye'de seyir halindeki soya yüklü tırda yangın çıktı
        Osmaniye'de seyir halindeki soya yüklü tırda yangın çıktı
        Osmaniye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" yürüyüşü düzenlendi
        Osmaniye'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" yürüyüşü düzenlendi
        Osmaniye sokaklarında nadir misafir: Sansar güneşlenirken görüntülendi
        Osmaniye sokaklarında nadir misafir: Sansar güneşlenirken görüntülendi
        Osmaniye'de "IBAN tuzağı" mağduriyeti: "Arkadaşıma güvendim hem kendimi hem...
        Osmaniye'de "IBAN tuzağı" mağduriyeti: "Arkadaşıma güvendim hem kendimi hem...
        Osmaniye'de pompalı tüfekli saldırı girişimine 3 tutuklama
        Osmaniye'de pompalı tüfekli saldırı girişimine 3 tutuklama