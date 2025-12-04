Osmaniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Sürücüleri öğrenilemeyen 46 FE 830 ve 31 AT 080 plakalı otomobiller ile 27 HY 125 plakalı hafif ticari araç, İskender Türkmen Caddesi üzerinde çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.