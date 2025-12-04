Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 21:37 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:37
        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 46 FE 830 ve 31 AT 080 plakalı otomobiller ile 27 HY 125 plakalı hafif ticari araç, İskender Türkmen Caddesi üzerinde çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Cenazeler, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

