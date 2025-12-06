Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında şehirler arası yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
