        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı evde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:26 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:26
        Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yeniköy'de, mutfak tüplerinin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tüplerin alev almasıyla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın nedeniyle evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

