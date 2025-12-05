Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:30
        Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında konferans düzenlendi.

        Kadir Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi (ADEM), İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğinde Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa çok sayıda vatandaş katıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Şahin Sırkıntı, katılımcılara madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

