        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:16 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:16
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kentte belirlediği bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 121,2 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 76 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

