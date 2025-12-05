Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Operasyonda, 121,2 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 76 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kentte belirlediği bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

