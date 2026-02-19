Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ramazan dolayısıyla stant açıldı
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ramazan dolayısıyla stant kuruldu.
İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tarafından açılan stantta, çocuklara balon ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.
Etkinlikler kapsamında İl Müftü Yardımcısı Seher Yılmaz, vakıf gönüllüleriyle hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
