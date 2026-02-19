Canlı
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ramazan dolayısıyla stant açıldı

        Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ramazan dolayısıyla stant kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:15 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:15
        Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ramazan dolayısıyla stant açıldı
        Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ramazan dolayısıyla stant kuruldu.

        İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tarafından açılan stantta, çocuklara balon ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

        Etkinlikler kapsamında İl Müftü Yardımcısı Seher Yılmaz, vakıf gönüllüleriyle hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

