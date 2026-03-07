Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

        Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

        Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Erdinç Dolu ve protokol üyelerinin katıldığı programda, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kadirli Stadyumu'nda devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtulmasını 106 yıldır coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Etkinlikte, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de teravih namazı çocukların neşesiyle şenleniyor
        Osmaniye'de teravih namazı çocukların neşesiyle şenleniyor
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de gençlerle bir araya geldi:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de gençlerle bir araya geldi:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de temaslarda bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de temaslarda bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "12 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik"
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "12 milyona yakın gencimize yüzme öğrettik"