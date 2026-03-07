Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Erdinç Dolu ve protokol üyelerinin katıldığı programda, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Kadirli Stadyumu'nda devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtulmasını 106 yıldır coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Etkinlikte, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy da katıldı.
