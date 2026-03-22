Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Adana'daki hırsızlığın zanlısının Osmaniye'de dolapta saklanırken yakalanması kamerada

        Adana'da bir evden hırsızlık yapan zanlının Osmaniye'deki bir evde dolapta gizlenirken yakalanması polis kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki hırsızlığın zanlısının Osmaniye'de dolapta saklanırken yakalanması kamerada

        Adana'da bir evden hırsızlık yapan zanlının Osmaniye'deki bir evde dolapta gizlenirken yakalanması polis kamerasınca görüntülendi.

        Adana'daki bir evden 19 Mart'ta 3 yüzük, 15 çeyrek, 5 tam ve 6 gram altın ile 100 bin lira çalındı.

        Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla Y.U'nun (34) hırsızlığı gerçekleştirdiğini ve olayın ardından Osmaniye'ye kaçtığını belirledi.

        Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışmayla şüphelinin akrabalarına ait evde bulunduğunu tespit etti.

        Adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi yatak odasındaki ahşap dolapta saklanırken buldu.

        Hırsızlık olaylarından 83 suç kaydının bulunduğu belirlenen zanlı, işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Bu arada, şüphelinin evdeki dolapta saklanırken yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
