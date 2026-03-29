        Giriş: 29.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Osmaniye'de dede ve nineler spor müsabakalarında torunlarıyla yarıştı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dede ve nineler, spor müsabakalarında torunlarına karşı mücadele etti.

        Kadirli Sosyal Hizmet Merkezi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Kadirli Gençlik Merkezi'nde "Yaşlılar Torunlarıyla Yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte dede ve nineler, dart, curling, basketbol, bilardo ve masa tenisinde torunlarına karşı yarıştı.

        Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmalar sonucunda dereceye giren katılımcılara madalya verildi.

        Kadirli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Demir Mor, AA muhabirine, kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğin keyifli geçtiğini dile getiren Mor, "Yaşlılarımız ile torunlarının bir araya geldiği etkinlikte hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşandı. Farklı kuşakların aynı ortamda birlikte vakit geçirmesi, karşılıklı anlayış ve sevgi bağlarının pekişmesine katkı sağlamıştır." dedi.

        Katılımcılardan Kadir Şanlıtürk de torunuyla yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Etkinlik bizi çocukluğumuza götürdü. Çok güzel oldu, keyif aldım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

        Meryem İncik de torunlarıyla güzel bir gün geçirdiğini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anneannesine karşı yarışan Arzu Akgöllü ise müsabakalardan keyif aldığını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

