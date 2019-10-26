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TFF 3.Lig 3. Grup maçı Osmaniyespor FK: 0 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0

İHA

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynana maçta Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor ile golsüz berabere kalarak birer puanı paylaştı. Konuk takım maçın 40. Dakikasından itibaren maçta 10 kişi ile mücadele etti.

TFF 3.Lig 3. Grup maçı Osmaniyespor FK: 0 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynana maçta Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor ile golsüz berabere kalarak birer puanı paylaştı. Konuk takım maçın 40. Dakikasından itibaren maçta 10 kişi ile mücadele etti.

Stad: 7 Ocak
Hakemler: Yunus Dursun xx, Burak Gültek xx, Adnan Akbulut xx
Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Burak Kara xx (Dk.88 Onur Kızıltaş), Kerim Bölük xx, Hamza Türkmen xx, Metehan Mimaroğlu xx, Deniz Karadeniz x (Dk.60 Buğrahan Bahar), Cihat Ateş x, Taşkın Kartal xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu x, Vedat Saygı xx, Furkan Demir x (Dk.60 Yasin Çakaloğlu)
1954 Kelkit Belediyespor: Onur Bilgin xx, Hüseyin Teker x, Hamza İpekçi xx (Dk.74 Enes Ocak), Ensar Kemaloğlu xx, Tufan Deniz Gelen x, Erkan Bükülmez xx, Adem Sağlam xx, Adem Kaba xx, Halil İbrahim Keleş xx, Ozan Şamiloğlu xx (Dk.90 Kemal Kazan), Tayfun Çulha x (Dk.46 Caner İlyas)
Sarı Kartlar: Dk.2840 Hüseyin Teker, Dk.70 Onur Bilgin (Kelkit Belediyespor), Dk.28 Deniz Karadeniz, Dk.34 Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Dk.52 Furkan Demir, Dk.90+ Burahan Baran (Osmaniyespor)
Kırmızı Kart: Dk.40 Hüseyin Teker (Kelkit Belediyespor)

OSMANİYE

26 Ekim 2019 Cumartesi

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