TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Osmaniyespor FK, sahasında Altındağ Belediyespor’u 32 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Emre Korkmaz xx, Burak Celep xx, Erdi Abdulmecit Sayar xx
Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Ahmet Baykal xx, Kerim Bölük xx, Hamza Türkmen xx (Ekrem Sütçü dk. 46 xxx), Metehan Mimaroğlu xxx, Hamit Bayraktar xx, Deniz Karadeniz xx (Cihad Eteş dk. 61 x), Cuma Oktay Bakmaz xx, Taşkın Kartal xxx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Yasin Çakaloğlu xxx (Vedat Saygı dk. 83 ?)
Altındağ Belediyespor: Furkan Taş x, Hüseyin İriç x (Serkan Şirin dk. 65 x), Uğur Uğur x, Barış Bozdilki xx, Ahmet Buğrahan Tuncay x, Mücahit Haktan Karabulut x (Ali Han Aydın dk. 57 x), Emre Toptan x, Hasan Akdemir x, Emrah Çalışlar xx, Burak Balaban x, Semih Oğuz x (Yalçın Eycan Kaya dk. 65 x)
Goller: Kerim Bölük (dk. 7), Metehan Mimaroğlu (dk. 60), Ekrem Sütçü (dk. 85) (Osmaniyespor FK), Ahmet Buğrahan Tuncay (dk. 25), Kerim Bölük (dk. 90 k.k) (Altındağ Belediyespor)
Kırmızı kartlar: Emre Toptan (dk. 81), Uğur Uğur (dk. 87) (Altındağ Belediyespor)
Sarı kartlar: Yasin Çakaloğlu (Osmaniyespor), Hüseyin İriç, Emrah Çalışlar, Uğur Uğur, Hasan Akdemir (Altındağ Belediyespor)
OSMANİYE
10 Kasım 2019 Pazar
- İMSAK 05:39
- GÜNEŞ 07:01
- ÖĞLE 12:24
- İKİNDİ 15:12
- AKŞAM 17:37
- YATSI 18:54