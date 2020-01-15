Amanoslarda 5 kilo TNT patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amanoslarda 5 kilo TNT patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

DHA

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 5 kilo TNT patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 5 kilo TNT patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Jandarma ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, 14 Ocak'ta başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında, merkez ilçe Amanos Dağları eteklerindeki Küllü Köyü Çatköy mevkisinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan 2 noktada toprağa gömülü vaziyette depo bulundu.
TNT PATLAYICI BULUNDU
Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, 5 kilo TNT patlayıcı madde, 5 kilo sıvı yağ, 2 kilo çikolata kreması, 6 kıyafet, 5 kilo zeytin, 10 kilo pekmez, tencere, çaydanlık ve 5 metre naylon ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise yerinde imha edildi. Bölgede, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

OSMANİYE

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de 5 kilo TNT bulundu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de 5 kilo TNT bulundu Şehit Jandarma Uzman ...
Jandarma çalınan koyunları bulup sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Jandarma çalınan koyunları bulup sahibine teslim etti
Osmaniye’de doktoru darp edip burnunu kıran saldırgan tutuklandı Dr. Gökhan Gönen, kırılan ve kanayan burnuna rağmen saldırganın yakını kadının doğumunu yaptırdı
YEREL HABERLER Osmaniye’de doktoru darp edip burnunu kıran saldırgan tutuklandı Dr. ...
Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan ...
Kaybetmekten bıktı, çakmağını asma kilitle pantolonuna zincirledi Her gün bir çakmağı kaybolan adam son aldığı çakmağı pantolonuna zincir ve asma kilitle bağladı Asma kilitli adam, “Çakmağa ayda 50 lira yılda ise yaklaşık 600 TL para ödüyorum” dedi
YEREL HABERLER Kaybetmekten bıktı, çakmağını asma kilitle ...
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı
YEREL HABERLER Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı
Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu Yaşlı adam elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar nedeniyle elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal ...
Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen: "Domuz gribi çocukları ciddi tehdit ediyor"
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen: "Domuz gribi çocukları ...
Tek katlı evinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Tek katlı evinde çıkan yangında öldü
Darp edilen doktor kırık burunla ameliyata girdi Osmaniye Devlet Hastanesinde darp edilen doktor, burnunu kıran hasta yakını kadına sezaryenle doğum yaptırdı
YEREL HABERLER Darp edilen doktor kırık burunla ameliyata ...
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını Havadan destekli, özel eğitimli köpeklerinin kullanıldığı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak ...
Uzmanı uyuz hastalığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
YEREL HABERLER Uzmanı uyuz hastalığında dikkat edilmesi gerekenleri ...
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aslantaş Barajı ve HES'te patlama Ana su vanasında basınçtan dolayı patlama meydana geldi olayda 1 teknisyen yaralandı Santral binası sular altında kaldı su seviyesi yükseliyor
YEREL HABERLER Aslantaş Barajı ve HES'te patlama Ana su vanasında ...
Osmaniye'de asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Osmaniye'de asayiş uygulaması
Pazarcı, boş arazide ölü bulundu
YEREL HABERLER Pazarcı, boş arazide ölü bulundu
Pazarcının cesedi elektrik direğinin dibinde bulundu Osmaniye'de pazarcılık yapan 55 yaşındaki Kazım Sert'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı
YEREL HABERLER Pazarcının cesedi elektrik direğinin dibinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X