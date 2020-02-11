Temizlik yaparken balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Temizlik yaparken balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonunda temizlik yaparken dengesini kaybederek düşen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Temizlik yaparken balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde evinin balkonunda temizlik yaparken dengesini kaybederek düşen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'nde evinin balkonunda temizlik yapan 37 yaşındaki İlkay Alaybeyoğlu, dengesini kaybederek yaklaşık 78 metre yükseklikteki balkondan aşağı düştü. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. İlkay Alaybeyoğlu kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Balkonda temizlik yaparken düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Balkonda temizlik yaparken düşen kadın öldü
Osmaniye’de 34 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de 8. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Osmaniye'de 8. kattan düşen yaşlı kadın hayatını ...
24. Dönem Milletvekili Türkoğlu vefat etti
YEREL HABERLER 24. Dönem Milletvekili Türkoğlu vefat etti
İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü
Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü
Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı Osmaniye'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kömür sobası yaşlı çifti ayırdı Osmaniye'de sobadan ...
"Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı Osmaniye’de ortaya çıkan gizemli hayırsever 3 bin 500 liralık bakkal borcuna “Beni çok bekletmediniz üstü kalsın” deyip bin euro ödedi Borcu ödenen bir mahalleli ise “İki gündür şükür namazı kılıp dua ediyoruz” şeklinde konuştu
YEREL HABERLER "Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu ...
Osmaniyespor FK - Halide Edip Adıvarspor: 2-2
YEREL HABERLER Osmaniyespor FK - Halide Edip Adıvarspor: 2-2
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X