Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine durdurdukları panelvan minibüste arama yaptı. Aramada, biner litrelik 3 plastik tankerde karışım akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtın, özel olarak hazırlanmış pompa düzeneği ile aktarımının yapıldığını belirleyen polis, sürücüyü gözaltına aldı. Kaçak akaryakıt ve minibüse ise el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-02-27 14:38:17
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