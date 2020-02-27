Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine durdurdukları panelvan minibüste arama yaptı. Aramada, biner litrelik 3 plastik tankerde karışım akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtın, özel olarak hazırlanmış pompa düzeneği ile aktarımının yapıldığını belirleyen polis, sürücüyü gözaltına aldı. Kaçak akaryakıt ve minibüse ise el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-02-27 14:38:17



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