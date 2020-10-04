Osmaniyespor FK - Altındağspor: 1-0

İbrahim EMÜL / OSMANİYE (DHA)STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot (xx), Tolga Özcan (xx), Hüseyin Aycan (xx)
OSMANİYESPOR FK: Berkan Tanrınıan (xx) - Gencay Erten (x) (Dk. 54 Bekir Can Kara xx), Ali Emre Erhal (xx), Mustafa Öztürk (x) (Dk. 84 Kerim Bölük), Halil İbrahim Cenik (x) (Dk. 84 Fatih Taşdelen), Hamit Bayraktar (xx), Sırat Yeşilördek (xxx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Hakkı İsmet Şimşek (xx), Soner Birinci (xx), Onur Kızıltaş (xx)
ALTINDAĞSPOR: Süleyman Çamlıca (x) - Emrah Sürücü (x) (Dk. 79 Tunahan Akpınar), Furkan Ünsal (x) (Dk. 62 Utku Doğan x), Timuçin Aşcıgil (xx), Furkan Güneş (x) (Dk. 79 Sıtkı Ferdi İmdat), Onur Erdem Günel (xx), Alperen Doğan (xx) (Dk. 62 Fatih Karslı x), Gürkan Alver (xx), Emre Toptan (x), Bayram Can Alyurt (xx), Gökhan Şahin (x)
GOLLER: Dk. 52 Sırat Yeşilördek (Osmaniyespor)
SARI KARTLAR: Ali Emre Erhal, Hamit Bayraktar, Hakkı İsmet Şimşek (Osmaniyespor FK) Gürkan Alver, Onur Erdem Günel, Timuçin Aşcıgil (Altındağspor)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği Altındağspor'u 1-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-10-04 16:48:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.