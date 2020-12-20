3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çarşambaspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK, evinde Çarşambaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Burak Akdağ xx, Şaban Karaderili xx, Gökhan Yüksel xx
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xxx, Gencay Erten xx (Atakan Ekiz dk. 78 xx), Halil İbrahim Cenik xx (Fatih Taşdelen dk. 52 xx), Tolga Şahin x, Kerim Bölük xxx, Erkan Çam xx, Yavuz Koç xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Hakkı İsmet Şimşek x (Sırat Yeşilördek dk. 63 xx), Bekir Can Kara xxx, Onur Kızıltaş xx
Çarşambaspor: Kadir Kahvecioğlu xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Serhan Yılmaz xx (Selahattin Seyhun dk. 67 xx), Kemal Sabri Bayraktar xx, Veysel Kılıç xx (Hasan Küçük dk. 67 xx), Aykut Topal xx, Abdulkadir Yıldırım xx, Murat Kürüm xx (Muhammet Can Öztürk dk. 88 ?), Erhan Tatlıdil xx, Muhammet Mustafa Doğan xx, Abdulsamet Can xx (Mete Han Genç dk. 45 xx)
Sarı kartlar: Tolga Şahin, Yavuz Koç (Osmaniyespor FK), Serhan Yılmaz, Hasan Küçük (Çarşambaspor)
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