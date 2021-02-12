OKÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun göreve başladı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turgay Uzun, göreve başladı.

Resmi Gazete’nin 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turgay Uzun, rektörlük makamında düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Murat Türk’ten devraldı.

Devir teslim töreninin ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, “Görev yaptığım süre içerisinde başta Osmaniye Valiliği olmak üzere Osmaniye’deki kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iyi bir işbirliği içerisinde olacağız. Biz buraya bir nefer olarak geldik. Canla, başla, ideallerimiz uğrunda ülkemiz, vatanımız, milletimiz için gece gündüz durmadan çalışacağız. Oldukça zengin tarihi ve doğal güzelliği içinde barındıran, Türkiye’nin en çok şehit veren ili olması hasebiyle gönlümde özel bir değere sahip olan Osmaniye’de ve genç bir üniversite olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde görev yapacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Amacımız Üniversite olarak, Osmaniye ilinin gelişmesine ve Osmaniye halkına destek olmaktır. Şahsım ve OKÜ olarak, üniversitemiz öğrencilerinin mutluluğu, çalışanlarımızın refahını düşünüyor, huzurlu ve mutlu bir akademik yaşam diliyorum” dedi.

Öte yandan, Rektör Uzun, kendisini tebrik etmek için çiçek göndereceklere seslenerek çiçek yerine Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Osmaniye Şubesine bağışta bulunmalarını rica etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.